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MSB: 'Yapılacak bir saldırı durumunda en sert şekilde karşılık verilecektir'
08.02.2020 - 10:59 | Son Güncelleme: 08.02.2020 - 11:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"İdlib’de bulunan gözlem noktalarımız görevine devam etmekte ve sahip olduğu harp, silah, araç ve gereçlerle kendilerini koruyabilecek yetenektedir. Yapılacak yeni bir saldırı durumunda meşru müdafaa kapsamında yine en sert şekilde karşılık verilecektir."
Etiketler : msb,açıklama,saldırı,
680032 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/680032.aspx
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