Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Epçe köyü yakınlarında içerisinde 43 yolcunun olduğu öğrenilen 01 FBY 98 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ardından çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi olay yerine sevk edilirken, ilk bilgilere göre çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var
08.02.2020 - 12:26 | Son Güncelleme: 08.02.2020 - 12:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'nin Develi ilçesinde otobüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Epçe köyü yakınlarında içerisinde 43 yolcunun olduğu öğrenilen 01 FBY 98 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ardından çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi olay yerine sevk edilirken, ilk bilgilere göre çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.
Etiketler : kayseri,
680057 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/680057.aspx
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