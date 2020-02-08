Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG’li terörist daha Mardin/Nusaybin ve Şanlıurfa/Suruç’taki hudut karakollarımıza teslim oldu" denildi.
Bakanlık açıkladı! 5 terörist teslim oldu
08.02.2020 - 14:04 | Son Güncelleme: 08.02.2020 - 14:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG’li terörist daha Mardin/Nusaybin ve Şanlıurfa/Suruç’taki hudut karakollarımıza teslim oldu" denildi.
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,
680072 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/680072.aspx
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