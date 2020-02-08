Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soçi mutabakatı çerçevesinde teknik konuları görüşmek üzere Rus heyeti Dışişleri Bakanlığına geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında yapılacak görüşmede İdlib muhtırası ele alınacak. Rus heyetinde ise Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ve Rus diplomatlar yer aldı.