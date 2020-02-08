Soçi mutabakatı çerçevesinde teknik konuları görüşmek üzere Rus heyeti Dışişleri Bakanlığına geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında yapılacak görüşmede İdlib muhtırası ele alınacak. Rus heyetinde ise Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ve Rus diplomatlar yer aldı.
Türk ve Rus heyetleri Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.
08.02.2020 - 16:17 | Son Güncelleme: 08.02.2020 - 16:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Soçi mutabakatı çerçevesinde teknik konuları görüşmek üzere Rus heyeti Dışişleri Bakanlığına geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında yapılacak görüşmede İdlib muhtırası ele alınacak.
Etiketler : Rusya,
680090 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/680090.aspx
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