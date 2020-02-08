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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Larkin'e milli takım forması
08.02.2020 - 18:12 | Son Güncelleme: 08.02.2020 - 18:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk vatandaşlığını alan Shane Larkin'e A Milli Takım forması hediye etti. Sahneye gelen Larkin ile boy kıyaslaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, boylarının eşit olduğunu belirterek esprili bir sohbet gerçekleştirdi.
Etiketler : erdoğan,
680109 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/680109.aspx
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