Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Ekspresi’yle Ankara’dan Kars’a giden AB ülkelerinin büyükelçileri, yolculuğa hayran kaldı. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, trende olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek “Bir meslektaşım, haftalardır rezervasyon yapmaya çalışıyormuş ama hep doluymuş. O yüzden beni çok kıskandı” dedi.

Ulaştırma alanında AB-Türkiye iş birliğinin geliştirilmesini amaçlayan proje kapsamındaki yolculuk, önceki akşam saat 18.45’te Ankara Garı’ndan başladı. Yaklaşık 32 saat süren yolculuk sırasında düzenlenen “AB-Türkiye İşbirliği” konulu toplantıda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan, Türkiye’nin özellikle demir yolu alanında diğer alanlarda olduğu gibi büyük atılımlar gerçekleştirdiğini belirterek, AB ile ulaştırma sektöründe önemli işbirliklerinin yapıldığına dikkat çekti. Sayan “Bu ulaşım koridorları, geleceğin ticaretinin nasıl etkileyeceğini bize gösterdi. Kesintisiz ulaşım ve iletişim halkları birbirine bağlayacak böylece gerek ticareti gerek insanları birbirine yaklaştıracak” diye konuştu.

BERGER: ÇOK MUTLUYUZ

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger de trenlerin, uluslararası alanlarda yeniden popüler olduğunu belirterek, “Burada olduğumuza çok mutluyuz. Çünkü Türkiye’nin turizm ikonlarından bir tanesi bu tren. Geçtiğimiz günlerde bir meslektaşımla karşılaştım. Buraya geleceğimi söylediğimde çok kıskandı. Çünkü haftalardır rezervasyon yapmaya çalışıyormuş ancak yapamamış. Tren hep doluymuş” ifadelerini kullandı.

TURİSTİK YERLERİ DE GEZDİLER

Büyükelçiler, yolculuk güzergâhı boyunca, tarihî ve turistik yerleri de gezme imkânı buldu. İlk olarak Sivas’ın Divriği ilçesinde tarihi Ulucami’yi gezen büyükelçiler, daha sonra esnaf sokağında kadınların “Ahilik Yemini”ni izledi. Trenin bir sonraki durağı Erzurum’da Çifte Minare ve Üç Kümbetler oldu. Heyet, yolculuğun son durağı olan Kars’ta ise Ani Harabelerini ziyaret etti.

13 BÜYÜKELÇİ KATILDI

Heyette; Litvanya Büyükelçisi Audrius Bruzga, Bulgaristan Büyükelçisi Nadezhda Neynsky, Danimarka Büyükelçisi, Svend Olling, Letonya Büyükelçisi Peteris ELferts, Romanya Büyükelçisi Gabrial-Catalin Şopanda, Portekiz Büyükelçisi Paula Leal Da Silva, Belçika Büyükelçisi Michel Malherbe, Malta Büyükelçisi Carmel Vassallo, Hollanda Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki, İrlanda Büyükelçisi Sonya McGuinness, Yunanistan Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis yer aldı.