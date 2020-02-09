Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Edebiyatı Vakfı (TEDEV) ve Aydınlar Derneği tarafından Ahmet Kabaklı’nın Eyüpsultan Mezarlığı’nda düzenlenen programa, Kabaklı’nın kurucusu olduğu TEDEV Başkanı Serhat Kabaklı, aile yakınları ve sevenleri katıldı. Kur’ân-ı kerim tilavetinin yapıldığı ve duaların edildiği program sonrasında Kabaklı ile ilgili duygularını paylaşan Aydınlar Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa E. Erkal Kabaklı şunları söyledi: Hocamızı rahmetle anıyoruz. Özellikle böyle anlamlı bir anmayı düzenleyen vakfımıza ve bu uğurda hizmet uğruna hizmet edenlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Gerçekten böyle büyük değerleri topluma mal olmuş Türk dünyasına mal olmuş değerleri anmak unutmamak ve unutturmamak yaşayan herkesin görevidir diye düşünüyorum. Aydınlar derneğinin İlim İstişare başkanıydı ve bu vesileyle de kendisiyle beraber olduk. İstanbul içinde ve dışında bazı açık oturumlarda hep beraber olduk. O resimler şimdi gördükçe gerçekten çok duygulanıyorum. İrfan Özfatura