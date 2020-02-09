Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

Tüm gençlerimize ve sporcularımıza şu müjdeyi de vermek istiyorum, Burhan Felek Tesisleri haftanın 7 günü ve günün 24 saati hizmet verecektir. Gençler günün her saatinde burada spor yapabilecek, kitap okuyabilecek, zamanını geçirebilecektir. Bu uygulamayı ülkemizdeki diğer spor tesislerimizde de başlatıyoruz. Her alanda olduğu gibi sporda da hamdolsun son 17 yılda dünyada eşi benzeri olmayan bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdik. Ülkemizin istinasız her şehrini stadyumlarla, yüzme havuzlarıyla, spor salonlarıyla, kortlarla, kayak merkezleriyle, mahalle tipi spor alanlarıyla donattık. Bugüne kadar spor tesislerimiz için yaptığımız toplam yatırım rakamı 9,5 katrilyon liradır eski rakamla. Tesis yatırımlarımızla ülkemizi spor turizminde de dünyanın göz bebeği haline getiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de 9,5 milyon lisanslı sporcu, 4,6 milyon faal sporcu, 272 bine yakın antrenör bulunduğunu belirterek, sadece okulların düzenlediği spor faaliyetlerine katılan gençlerin sayısının da yaklaşık 2,5 milyona ulaştığını dile getirdi.