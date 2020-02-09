Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KKTC’nin Kıbrıslı Türklerin iradesiyle yaşaması ve yücelmesi için kurulduğunu belirten Tatar, “Sayın Akıncı’nın buna rağmen ‘Türkiye’nin KKTC’yi vilayet yapacağı’ gibi bir iddia ileri sürmesi temelsizdir. Biz eminiz ki halkımız kendisine hiçbir yararı olmayan bu tutuma gereken yanıtı Sayın Akıncı’yı seçmeyerek sandıkta gösterecektir” değerlendirmesinde bulundu. Tatar, KKTC ile ana vatan Türkiye’nin her zaman kardeşçe, samimi bir iş birliği içinde olması ve Kıbrıs konusunu birlikte yürütmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bunun başka türlüsü, ulusumuzun, halkımızın zararınadır” ifadesini kullandı.