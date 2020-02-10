Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza sonrası önce Serik Devlet Hastanesine ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan kazazedelerden Özhaseki’nin burnunun kırıldığı belirlendi. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, yaptığı açıklamada “Mehmet Bey’in burnunda kırıklar var. Filmleri çekiliyor, tetkikleri yapılıyor. Buna göre tedavi uygulanacak. Türel ve Yılmaz’ın durumları hafif, bu (dün) gece taburcu ederiz” bilgisini verdi. Rektör Ünal, aynı araçta bulunan Özhaseki’nin eşi Neşe Özhaseki ile Yılmaz’ın eşi Semiha Yılmaz’ın da tedavi altında olduğunu belirterek, “İkisinin de hayati tehlikesi yok. Sadece Semiha Yılmaz’ın omzunda çıkık var” dedi.