Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

60 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle yapılan ‘Büyük Kudüs Mitingi’ne Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

Mitingde konuşan Karamollaoğlu “Problemimiz, Filistin işgal edilirken eli kolu bağlı beklemektir, Kudüs’e el konurken ırkçılık ve mezhepçilikle uğraşmaktır, Mescid-i Aksa’da Müslümanların onuru çiğnenirken kavmiyetçilik yapmaktır, saraylarımızı, saltanatlarımızı korumak için bu işgale sessiz kalmaktır, günde 40 defa Allahü ekber deyip, sonra Trump’a teslim olmaktır” dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu “Trump’un açıkladığı sözde barış planı, yüzyılımızın Haçlı zihniyetidir. Filistin devleti Kudüs’ten, Kudüs Filistin devleti ve Müslümanlardan koparılmak isteniyor” diye konuştu. Davutoğlu, “Trump ve Netanyahu sözde barış planını ilan ederken bütün bir insanlığa savaş ilan etmişlerdir. Sizin savaş ilanına karşı barışın merkezi olan Kudüs'ü savunacağız” ifadesini kullandı.