Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, önceki akşam Esenyurt Tem bağlantı yolu Amasyalılar Köprüsü üstünde meydana geldi. U.Ö. (13) isimli erkek çocuk, sığınma evinde kalan annesini uzun süredir göremediği gerekçesiyle köprü üstüne çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine ihbar üzerine Esenyurt İlçe Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada yoldan tesadüfen geçen AK Parti eski İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu ve eşi Azime Kuzu, araçlarını durdurarak polisin ikna çalışmalarına katıldı. Konuşmaların ardından köprüden indirilen çocuk polis merkezine götürüldü.