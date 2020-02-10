Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce’de kış mevsimiyle birlikte bastıran yoğun kar yağışı ve şiddetli soğuklar, Türkiye gazetesinin her gün okuyucularına ulaşmasında büyük emeği geçen dağıtıcıları durduramıyor. Yoğun kar ve eksi 2 dereceyi bulan soğuk havaya rağmen gazeteyi abonelere ulaştıran yazılı basının görünmez kahramanları “Kar ve soğuk, şartlarımızı güçleştirse de, biz gönül elçileri olarak gazetemizi abonelerimize ulaştırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” dediler.

