Düzce’de kış mevsimiyle birlikte bastıran yoğun kar yağışı ve şiddetli soğuklar, Türkiye gazetesinin her gün okuyucularına ulaşmasında büyük emeği geçen dağıtıcıları durduramıyor. Yoğun kar ve eksi 2 dereceyi bulan soğuk havaya rağmen gazeteyi abonelere ulaştıran yazılı basının görünmez kahramanları “Kar ve soğuk, şartlarımızı güçleştirse de, biz gönül elçileri olarak gazetemizi abonelerimize ulaştırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” dediler.
'Yağmur demem, çamur demem' her şartta Türkiye
10.02.2020 - 09:12 | Son Güncelleme: 10.02.2020 - 09:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Düzce’de kış mevsimiyle birlikte bastıran yoğun kar yağışı ve şiddetli soğuklar, Türkiye gazetesinin her gün okuyucularına ulaşmasında büyük emeği geçen dağıtıcıları durduramıyor.
Düzce’de kış mevsimiyle birlikte bastıran yoğun kar yağışı ve şiddetli soğuklar, Türkiye gazetesinin her gün okuyucularına ulaşmasında büyük emeği geçen dağıtıcıları durduramıyor. Yoğun kar ve eksi 2 dereceyi bulan soğuk havaya rağmen gazeteyi abonelere ulaştıran yazılı basının görünmez kahramanları “Kar ve soğuk, şartlarımızı güçleştirse de, biz gönül elçileri olarak gazetemizi abonelerimize ulaştırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” dediler.
Etiketler : türkiye gazetesi,düzce dağıtım,
680392 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/680392.aspx
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