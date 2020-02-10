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Organ ticareti operasyonu : 6 gözaltı
10.02.2020 - 09:47 | Son Güncelleme: 10.02.2020 - 09:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da, özel bir hastaneye illegal yollardan organ nakli için başvuru yapan yabancı uyruklu kişilerin de aralarında olduğu 6 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla yakalandı. Organ ticareti ile ilgili şüphelilerden birinin Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Bulgaristan’a kaçma çalışırken yakalandığı öğrenildi.
Etiketler : organ,ticaret,gözaltı,
680402 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/680402.aspx
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