MSB:"Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Afrin şehir merkezinde mazot yüklü varillerin bulunduğu kamyondaki EYP’yi patlatan teröristler, 8 masum sivili katlederken aralarında çocukların da bulunduğu 7 sivili de yaraladı. "
MSB'den Afrin açıklaması
10.02.2020 - 14:03 | Son Güncelleme: 10.02.2020 - 14:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'nin Afrin'de el yapımı patlayıcılarla (EYP) düzenlediği saldırıda 8 kişinin öldüğünü, 7 kişinin de yaralandığını açıklad
Etiketler : MSB,
680469 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/680469.aspx
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