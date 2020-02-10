Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 'Skorsky' ve 1 askeri helikopterin, sınır hattına doğru ilerlediği görüldü. Helikopterin tam teçhizatlı oldukları gözlendi. Helikopterler daha sonra sınırı geçerek gözden kayboldu.
Ayrıca Türkiye'nin çeşitli birliklerinde Suriye sınır birliklerine sevk edilen askeri araç sevkiyatları sürüyor.
Sınırda helikopter hareketliliği
10.02.2020 - 15:49 | Son Güncelleme: 10.02.2020 - 16:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerin şehit, 5 askerin de yaralandığı saldırının ardından Hatay'da Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği yaşandı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 'Skorsky' ve 1 askeri helikopterin, sınır hattına doğru ilerlediği görüldü. Helikopterin tam teçhizatlı oldukları gözlendi. Helikopterler daha sonra sınırı geçerek gözden kayboldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : sınır,helikopter,hareketlilik,
680487 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/680487.aspx
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