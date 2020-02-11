Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi ziyareti kapsamında geldiği Karadağ’ın başkenti Podgorica’da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, ikili ilişkileri geliştirmek adına Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç ile gerçekleştirdiği baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası toplantıya katıldı.
Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Darmanoviç ile görüştü
11.02.2020 - 12:37 | Son Güncelleme: 11.02.2020 - 12:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ’ın başkenti Podgorica’da Karadağ Dışişleri Bakanı Darmanoviç ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu,Podgorica,
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