Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza öncesinde pisti pas geçen iki uçakta görevli üç pilotun, meteorolojik verilerin kendilerine iletilmesinin ardından inisiyatif kullanarak pisti pas geçtiklerini söyledikleri öğrenildi. İki kule görevlisinin de ifadelerinde, kaza yapan uçaktaki pilotlara mevcut hava şartlarını anlattıkları ancak pilotların kendi inisiyatiflerini kullanarak piste iniş yaptıklarını söyledikleri öğrenildi. Kaza yapan uçakta görevli kaptan pilot M.A. ile yardımcı pilot F.P. ifadeleri tedavilerinin ardından alınacak. Uçaktaki 165 kişi de mağdur-müşteki sıfatıyla ifade verdi. Öte yandan, Kaza Kırım Ekibi kara kutu incelemesi için Almanya’ya gidecek ve bir ay içinde ön rapor hazırlanacak.



Pegasus’tan ACİL İNİŞ

Pegasus Havayolları’na ait Viyana-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan uçağın kaptan pilotu havada rahatsızlandı. Acil iniş talep eden uçağı, 2. pilotun emniyetli bir şekilde Sabiha Gökçen’e indirdiği açıklandı. Kaptan pilot ise hastaneye kaldırıldı.

Gamze Erdemir İHA