Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9. Bilim Kurulu Toplantısında koronavirüs hususunda alınan ve alınması gereken tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Koca “Pandemi eylem planımız mevcut, her yıl güncelleniyor. Yeni tip koronavirüs salgınının duyulmasından itibaren tedbirlerimizi devreye soktuk” dedi. Vatandaşların aldığı tedbirler sayesinde mevsimsel grip vakalarının sayısında düşüş olduğunu gözlemlediklerini belirten Koca, koronavirüsü tespit eden yerli bir kit geliştirdikleri müjdesini verdi. Bakan “Bu kit geçen hafta tamamlandı. Ortalama test sonucunu verdiği süre 90 ile 120 dakikaya düşebildi. Bu kitin doğruluğu yüzde yüze yakın. Geçen hafta bu kit kullanılmaya başladı” dedi.



ÜÇÜNCÜ NUMUNE DE NEGATİF ÇIKTI

Çin’den gelen ve Zekai Tahir Burak Hastanesinde gözlem altında olan 61 kişiden üçüncü defa alınan numunelerin sonuçlarının negatif çıktığını aktaran Koca şöyle devam etti: Hastanede takip edilen sağlık personeli ve uçuş mürettebatı karantinadan çıkarıldı. 14 günlük gözlem süresini evlerinde tamamlayacaklar. Diğerleri, cuma gününe kadar hastanede gözlem altında kalmaya devam edecek. En son Mersin’de şüpheli bir vaka vardı. Onun sonucu da negatif çıktı.Koruyucu kıyafetler ve maskeler için yeterli stokumuz var. Hastanelerin yetersiz kalacağı durumlarda 50 yataklı 48 sahra hastanemiz mevcut. İHA



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin’de çıkan yeni tip koronavirüse “Covid-19” adının verildiğini duyurdu.



ÇİN’DEN MOBİL ÇÖZÜM

VİRÜSLÜ HASTAYI BİLDİREN UYGULAMA

Çin, koronavirüs salgınının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla insanlara risk altında olup olmadıklarını bildiren bir telefon uygulaması geliştirdi. ‘Close Contact Detector’ ismi verilen uygulama, Çin’de vatandaşlara koronavirüslü olduğu teşhis edilen kişilerin yakınlarında olup olmadığını söyleyecek. Habere göre uygulama Çin Devleti, China Electronics Technology Group Corporation (CETC) ve sağlık ve ulaştırma sistemlerinden gelen veriler yardımıyla hayata geçirildi.



Havalar ısınır koronavirüs biter

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in koronavirüs salgınıyla gayet profesyonelce mücadele ettiğini söyledi. Trump “Çin’in çok yakında virüsü kontrol altına alacağına inanıyorum. Nisan ayında havaların ısınmasıyla koronavirüs de bitmiş olur” diye konuştu. ABD’nin virüsün ortaya çıktığı Çin’in Vuhan bölgesine Dünya Sağlık Örgütü uzmanları gönderdiğine işaret eden Trump “Çin ile yakından çalıştığımızı söyleyebilirim. Oraya en iyi uzmanlarımızı gönderiyoruz” dedi.