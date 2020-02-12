Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ateş, partisinin FETÖ’yle ilişkisini eleştirerek; “MHP’yi ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nü tebrik ediyorum. Maalesef benim partim teslim oldu ama MHP ve Fenerbahçe, FETÖ terör örgütüne teslim olmadı. Eğer dik durabilseydik 15 Temmuz darbe girişimi de olmayacaktı” ifadelerini kullanmış ve bu sebeple partisinden apar topar ihraç edilmişti.

İhraç edildiğini bir internet sitesinden öğrendiğini belirten Ateş “Düşünce özgürlüğüne saygı beklemiyorum ancak benim için şaşırtıcı olan 15 Temmuz’dan önce FETÖ’yü eleştirenleri yakan emniyet ve yargı anlayışının, bugün kendisini başka ortamlarda göstermesidir” diye konuştu.