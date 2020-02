Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye rejiminin İdlib’de Türk askerine yönelik saldırısıyla ilgili “Bunlar, bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler” dedi. Beştepe’de düzenlenen Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreninde konuşan Erdoğan, Mehmetçiğin kanının yerde kalmadığını, misliyle karşılık verdiklerini hatırlatarak, mücadelenin kararlılıkla süreceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: Gerekli karşı cevapları en üst düzeyde Suriye tarafına verdik. Ciddi manada orada, özellikle de İdlib’de misliyle belalarını buldular ama yetmez, daha devam edecek. Bu adımları da yarın (bugün) kamuoyu ile paylaşacağım.

Erdoğan, Yaşayan İnsan Hazinelerinin millî kültürün bayraktarı ve usta-çırak geleneğinin seçkin temsilcileri olduğunu belirterek “Bu sanatçılarımız, tüm hayatlarını vakfederek elde ettikleri bu becerileriyle, ortaya koydukları eserlerle, ülkemize ve dünyaya kazandırdıkları bu özgün değerlerle her türlü teşekkürü ve takdiri hak ediyorlar” dedi.

Ülkesinin kültürel zenginliğini yaşatmak için ömrünü vakfedenlerin Yaşayan İnsan Hazineleri olarak tanımlandığına işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

UNESCO çatısı altında imzalanan, Müşahhas Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi gereğince bu konuda her yıl yenilenen bir envanter çalışması yürütülüyor. Ülkelerin gelenek ve göreneklerindeki zenginliği ortaya koyan bu çalışmalara biz de Türkiye olarak 2006’dan itibaren iştirak ediyoruz. Türkiye’den 29 kişi ve bir topluluk yaşayan insan hazineleri listesinde, 112 değer de müşahhas olmayan kültürel miras ve millî envanter içerisinde yer alıyor.

Türkiye’nin farklı köşelerinde kendi çabalarıyla kadim mirası devam ettiren, geleneksel sanatlara gönül vermiş sayısız hüner sahibi insanın yaşadığına dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi: Ancak teknoloji ile beraber diğer birçok alanda olduğu gibi geleneksel sanat dallarında da ciddi sınamalarla karşı karşıyayız. Üstat ve ustalarımızın pek çoğunun sanatlarını devam ettirecek talebe ve çırak bulmakta zorlandıklarını görüyoruz. Bu sebeple unutulan veya devam ettirilemeyen her bir sanat köklerimiz ile bağımızı kuran bir halkanın kopması, milli hafızamızdan bir sayfanın eksilmesi demektir. Elbette devlet olarak biz bu konuda büyük bir hassasiyet gösteriyoruz.



Başkan Erdoğan, Yaşayan İnsan Hazineleri ödül töreninde hak kazanan kişilere ödüllerini takdim edip hatıra fotoğrafı çektirdi.



Erdoğan, alınan kararları ve Şam’daki katile karşı atılacak adımları bugün Meclis’te açıklayacak



AKINCI’YA TEPKİ:

Denktaş ve Küçük’ün mücadelesini hiçe saydı

Damla Peker ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan AK Parti MKYK toplantısının ana gündem maddeleri İdlib’deki saldırı ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın tepki çeken sözleri oldu. Rejimin şubat sonuna kadar çekilmesi için süre verdiklerini hatırlatan Erdoğan “Rusya ile mutabakat hâlinde işleri yürütmeye devam edeceğiz. İran da bu sürece dâhil olmak istiyor. Üzerimize düşen neyse yapacağız. Diplomasi, verdiğin sözü yerine getirmeyi gerektirir. Biz de masada verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz. Şubat sonuna kadar yapıldı, yapıldı. Yapılmadı kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz” ifadelerini kullandı.



ET VE TIRNAK GİBİYİZ

Toplantıda KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın büyük tepki çeken sözleri de gündeme geldi. Erdoğan, Akıncı’nın açıklamalarının çok talihsiz bir beyan olduğunun altını çizerek “Hatay, anavatanın bir parçasıdır. Tayfur Sökmen de bir millî mücadele kahramanıdır. O dönem bu karar daha güçlü olabilmek için alınmıştı. KKTC ile Türkiye etle tırnak gibidir. Eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, ondan önce Fazıl Küçük gibi isimler var. Bu çıkış onların mücadelelerini de hiçe saymaktır. Çok saygısız bir açıklama. Kıbrıs Türkü’nün bunu kabul edeceğini sanmıyorum” değerlendirmesinde bulundu.