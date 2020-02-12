Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ’nün siyasi ayağını açıkladı. Erdoğan; "Tolstoy’un dediği gibi, birine çamur atmadan önce iyi düşün, Kılıçdaroğlu bize çamur atmaya çalışırken elinde çamurla yakalanmıştır.

Çünkü bu ülkede FETÖ’nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kılıçdaroğlu’nun kendisi ve ekibidir. FETÖ'yü suç örgütü ilan eden ve Milli Güvenlik Kurulu'ndaki toplantıda alınan kararın altında benim imzam var. Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olmasıyla CHP bu işin tam göbeğine yerleşmiştir. Kaset kumpasının dahi sorumluluğunu dahi bizim üzerimize yıkmaya çalışmıştır. Seni oraya getiren FETÖ, ne konuşuyorsun?" dedi.

Erdoğan, "FETÖ denilen yapı, uzunca süre hayır, eğitim alanlarında yürüten STK görünümünde faaliyet göstermiştir. Ne zaman bu yapı doğrudan devleti ve milleti hedef almıştır, işte o vakit durum değişmiştir. Bizim FETÖ ile davamız asla kişisel değildir. Bizim davamız ülkemiz ve milletimizin hakkını, hukukunu koruma davasıdır. Geçmişte irtica ile mücadele başlığında bu ülkenin değerlerine saldırılara nasıl karşı çıktıysak bugün de aynı mücadeleyi ettik. FETÖ vesayetine de teslim olmadık. Bu örgütü suç örgütü ilan eden benim." açıklamasında bulundu.