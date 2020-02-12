Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Enek Mahallesinde Ahmet Ayaoğlu (70) yönetimindeki 01 Z 1028 plakalı traktör, karla beraber kayganlaşan yolda devrildi. Araçtan düşen Ahmet Ayoğlu hayatını kaybetti.
Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.