Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ikinci gün oturumlarına katılmak üzere NATO Karargâhı'na geldi.
Karargâhta çeşitli görüşmeler de gerçekleştiren Bakan Akar ilk olarak Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Radmila Sekerinska ile bir araya geldi. Görüşmede, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Bakan Akar daha sonra NATO-Ukrayna ilişkilerini konu alan toplantıya da katıldı.
Bakan Akar, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Sekerinska ile görüştü
13.02.2020 - 13:30 | Son Güncelleme: 13.02.2020 - 13:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Radmila Sekerinska ile bir araya geldi.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ikinci gün oturumlarına katılmak üzere NATO Karargâhı'na geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Radmila Sekerinska,
681098 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/681098.aspx
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