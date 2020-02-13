Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'taki sivil yerleşim alanlarına düzenlediği roket saldırısında 1 kadın öldü, 3 kişi yaralandı.
Hafter milisleri Trablus'a saldırdı: 1 ölü, 3 yaralı
13.02.2020 - 15:10 | Son Güncelleme: 13.02.2020 - 15:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'taki sivil yerleşim alanlarına düzenlediği roket saldırısında 1 kadın öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Hafter milisleri,Libya,Trablus,saldırı,
681120 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/681120.aspx
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