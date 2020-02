Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler'in (BM) raporuna göre 821 milyondan fazla insanın açlık çektiğine dikkat çeken Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir, "14 şubat Sevgililer Günü'nde, hediyeyi açlık çeken insanlığa ver bir hayat kurtar farkındalığına ihtiyaç olduğunu belirterek Birleşmiş Milletler'in (BM) raporu verileri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

"14 şubat hediyeni insanlığa ver"

Demir, Dünya'da 821 milyon insan açlık ile boğuşurken her gün binlerce insan açlıktan ölürken bunun yanında besleyici gıdalara erişimde yaşanan zorluğun dünyadaki obezite sorununu da kötüleştirdiğini belirterek, "Her 8 yetişkinden biri anlamına gelen 672 milyon kişinin obez olarak sınıflandırılıyor. Dünyada insan olarak üstümüze düşen görev 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hediye almak yerine açlık ile boğuşan bölgelere yardım yapılması çok büyük mutluluk barındırır." dedi.

"14 şubattaki hediyen bir su kuyusu açtırmak olsun"

Her geçen yıl suya olan talebin arttığını ancak güvenli su kaynaklarının azaldığı Dünyada 36 ülke 'son derece ciddi su sıkıntısı' yaşadığının altını çizen Demir, "Dünyada her gün 5 yaş altı 800'den fazla çocuk temiz su ve hijyene erişimi olmadığı için ishalden hayatını kaybediyor. Bu duruma sessiz kalmayarak 14 şubat Sevgililer Günü'nde susuzluk çeken ülkelerde su kuyuları, temiz suya erişim için hediyeni buralara verenler mutlu olacaktır." şeklinde konuştu.

Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir, Birleşmiş Milletler'in (BM) raporuna göre; şu bilgileri paylaştı:

821.6 milyon insan yani dünya nüfusunun yüzde 11 açlık çekiyor.

Açlık oranının en yüksek olduğu yer Afrika. Kıta genelinde her beş kişiden biri, Doğu Afrika'da ise her 3 kişiden biri aç.

Afrika nüfusunun yüzde 20'si, Asya nüfusunun da yüzde 12'den fazlası aç, Latin Amerika ve Karayipler'de oran yüzde 7'nin altında.

Açlık, özellikle ihracat ürünlerine bağımlı orta gelirli ve ekonomik büyümenin gerilediği ülkelerde artıyor.

Her kıtada kadınlar erkeklerden daha çok açlık çekiyor. Kadın erkek açlığı oranı arasındaki farkın en büyük olduğu yer Latin Amerika.

2012'den bu yana düşük doğum ağırlığı oranının azaltılmasında ilerleme sağlanamadı, bu bebeklerin ölüm veya bedensel olarak az gelişme riskini artırıyor.

Dünya genelinde yaklaşık 149 milyon çocuk açlıkla bağlantılı gelişim sorunları yaşıyor.

Yemen'in 22 bölgesinden 7'sinin kıtlık sınırında olduğunu ve 17 milyonluk nüfusun yüzde 60'ının açlık tehlikesi ile karşı karşıya.

5 yaşından küçük 151 milyon çocuğun, küresel toplamın yüzde 22'sinin büyümesinin yetersiz beslenme nedeniyle zorluk içinde.

Güney Sudan'da 100 bin kişinin açlıkla karşı karşıya olduğunu, 1 milyon kişinin de açlığın eşiğinde bulunuyor.

Yemen, Somali ve kuzeybatı Nijerya'da da açlık ile boğuşuyor.

İdlip'te insanlar açlıkla boğuşuyor.

Güney Sudan'da açlık alarmı 100 bin kişi açlıkla karşı karşıya ,1 milyon kişi açlığın eşiğinde 20 milyon kişi gelecek aylarda yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki savaşlar nedeniyle 30 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle yüz yüze.