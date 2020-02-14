Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulunda Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili Kanun Teklifi görüşülüyor. HDP Muş milletvekili Mensur Işık'a, kullandığı "Silahlı Kürt muhalifleri ile savaş" cümlesinden dolayı bir birleşim çıkarma cezası verildi. Ayrıca, Işık’ın sözlerinin tutanaklardan çıkarılması oylandı ve kabul edildi.