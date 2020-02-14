TBMM Genel Kurulunda Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili Kanun Teklifi görüşülüyor. HDP Muş milletvekili Mensur Işık'a, kullandığı "Silahlı Kürt muhalifleri ile savaş" cümlesinden dolayı bir birleşim çıkarma cezası verildi. Ayrıca, Işık’ın sözlerinin tutanaklardan çıkarılması oylandı ve kabul edildi.
HDP Muş milletvekili Mensur Işık’a bir birleşim ceza
14.02.2020 - 00:31 | Son Güncelleme: 14.02.2020 - 00:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Muş milletvekili Mensur Işık’a, TBMM Genel Kurulunda bir birleşime katılmama cezası verildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : HDP,Muş milletvekili Mensur Işık,birleşim ceza,
681237 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/681237.aspx
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