Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Belçika’nın başkenti Brüksel’de gazetecilerin İdlib’deki gelişmelere ilişkin sorularını cevapladı. İdlib’de gelinen durumun ekim ayında yapılan son NATO Savunma Bakanları Toplantısı’ndan bu yana oldukça olumsuz yönde geliştiğini vurgulayan Akar, dört milyon Suriyelinin yaşadığı bu bölgede Türkiye’nin garantör devletlerden biri olduğunu hatırlattı. Ateşkesin sağlanması, göçün önlenmesi ve akan kanın durması için çalıştıklarının altını çizen Akar, rejimin bugüne kadar ilan edilen dört ateşkese rağmen hava ve karadan saldırılarına devam ettiğini ve bu saldırıların şiddetinin giderek arttığını söyledi.

“DÜNYA SESSİZ KALMAMALI”

Akar, rejimin saldırılarının radikalleşmeyi ve göçü de artırdığını belirterek yaklaşık bir milyon Suriyelinin evlerinden ve yurtlarından kaçarak ağır kış şartlarında çaresizce rejim bölgesine doğru değil, kendilerini güvenli hissettikleri Türkiye’ye doğru yöneldiğini bildirdi. Bu insani trajediye dünyanın sessiz kalmaması gerektiğini vurgulayan Akar, TSK’nin bölgedeki gözlem noktalarına ilişkin şunları kaydetti:

“Ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birlikler gönderiyoruz, alanı kontrol edeceğiz. Radikaller dâhil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak, her türlü tedbir alınacaktır. Takviye edilen gözlem noktalarımız sahadaki durumun gözlenmesinde önemli rol oynamaya devam edecek. İdlib’deki mevcudiyetimizi takviye etmemizin maksadı ateşkesin kalıcı olarak sağlanmasıdır. Herhangi bir unsurun saldırısına karşı gerektiğinde kuvvet kullanımı dâhil, kati bir ateşkesin sağlanmasına yönelik her türlü tedbirin alındığını ve alınacağını bir kez daha ifade etmek istiyorum.”

KÜLFETİMİZİ PAYLAŞIN

NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın savunma ve caydırıcılık, külfet paylaşımı konularının ele alındığı oturumuna katılan Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile de ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde askeri, güvenlik ve savunma sanayi iş birliği konularının yanı sıra başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeler, bu çerçevede İdlib’deki son durum, bölgede yaşanan insani trajedinin sona erdirilmesi için yapılması gerekenler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

SINIRA SEVKİYAT SÜRÜYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askerî birliklere zırhlı araç takviyesi devam ediyor. Şanlıurfa’daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan 15 araçlık tank yüklü tırlar, Gaziantep-Hatay istikametine doğru hareket etti. Güvenlik tedbirleri altındaki sevkiyatın Suriye sınırındaki askerî birliklere takviye maksadıyla yapıldığı öğrenildi.