Bakanlığın yaptığı açıklamada, “Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek” denildi.
MSB açıkladı! Kandil'de 6 PKK’lı terörist öldürüldü
14.02.2020 - 10:16 | Son Güncelleme: 14.02.2020 - 10:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyi Kandil bölgesinde 6 PKK’lı teröristin hava harekatıyla etkisiz getirildiğini açıkladı.
Etiketler : msb,terörsit,öldürüldü,
681308 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/681308.aspx
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