Olay, Karayazı ilçesine bağlı Geventepe Mahallesi’ne yaşandı. Batman’dan gelen iki terörist, köyde oturan N.O. (18) ile amcasının kızı D.O’yu (21) zorla alıkoyup bir otomobile bindirip örgütün dağ kadrosuna götürmek amacıyla kaçırdı.

Jandarma timleri kısa süre içinde her iki teröristi kaçırdıkları genç kızlar ile mahallenin kırsalında yakaladı. Suçlarını itiraf eden her iki terörist, tutuklanıp cezaevine konuldu. Örgütün milis yapılanmasında yer aldıkları belirtilen teröristlerin genç kızları kaçırmadan bir gün önce ilçeye gelip bir otelde konakladıkları öğrenildi. Genç kızlar daha sonra eğitimlerine devam etmeleri için Açıköğretim Lisesine kaydedildi.