Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı ve Bakanlık Sözcüsü Ertuğrul Çekin, hâkim ve savcı yardımcılığı ile ilgili yapılan çalışmaları gazetemize anlattı. Önceki gün Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından açılışı yapılan Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Çalıştayının ardından çıkan raporlara göre kendilerine bir yol haritası çizeceklerini söyleyen Çekin “Komisyon kuracağız ve bir mevzuat önerisi hazırlayacağız. Ancak hâkim ve savcı yardımcılığının faaliyete geçmesi konusunda net bir takvim vermemiz doğru değil. 2021’den sonra faaliyete geçebilir” dedi. Çekin, hâkim ve savcı yardımcılığıyla ilgili planladıkları taslakla ilgili şunları anlattı:

Hâkim ve savcı yardımcılığı bizim yargı reformu strateji belgesinde yer alan hedeflerden biriydi. Buradaki ana fikir, hâkim ve savcı bir takım lideridir. Profesyonel bir ekiple çalışır. Kendisine yargısal faaliyeti yürütme konusunda yardımcı olacak birtakım içtihatları araştıracak, mevzuat üzerinde araştırmalar yapacak, karar taslakları ve bazı usuli işlemleri yazacak, ara karar gibi işlemleri yerine getirecek bir profesyonelden bahsediyoruz.

Bizim bu konuyla ilgili tasarladığımız şey şu; hukuk fakültesini bitirdiniz, hukuk mesleklerine giriş sınavlarına girdiniz ve bir elemeye tabi oldunuz. Arkasından diyelim ki hâkim yardımcısı olmak istiyorsunuz ve onun sınavına girdiniz. Bir yıl yoğun bir teorik eğitim aldınız. Bu bir yıllık eğitimin ardından da dört yıl fiilen bir mahkemede görevlendirildiniz ve yardımcı olarak çalışıyorsunuz. Beş yılın sonunda hâkimlik sınavına girmeye hak kazanacaksınız. Aslında eleye eleye en iyileri ve kalitelileri sisteme dâhil ederek, yolunuza devam ediyorsunuz.

HSK tarafından mesleğe kabul edilmeyen hâkim ve savcı adaylarına, Adalet Bakanlığı durumuna uygun görev teklif ediyor. Mesela, icra ya da yazı işleri müdürlüğü gibi... Bu alternatifler üzerinde çalışıyoruz.

Hâkime hukuk eğitimi almış destek veren birtakım aktörler destek olmalıdır. Hâkime yargısal faaliyetler sırasında yardımcı olacak hukukçu bir aktörü sisteme entegre etmek için uğraşıyoruz. Biz de tamamen kendimize özgü bir uygulama ortaya çıkarabiliriz. Bizim hâkimden beklediğimiz yargılama sanatını icra etmesidir. Bunu sağlayacak altyapıyı güçlendirmemiz gerekir.