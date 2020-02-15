MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bugüne kadar PKK/YPG tarafından yerleştirilen 1720 EYP ve 903 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi."
MSB: 1720 EYP ve 903 mayın etkisiz hale getirildi
15.02.2020 - 13:09 | Son Güncelleme: 15.02.2020 - 13:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bugüne kadar PKK/YPG tarafından yerleştirilen 1720 EYP ve 903 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi."
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,
681542 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/681542.aspx
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