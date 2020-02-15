Suriye’nin İdlib şehrinde kontrol noktalarını arttırmak amacıyla Türkiye’nin değişik illerinde bulunan birliklerden gönderilen askeri personel, personel taşıyıcı askeri araçlar, mühimmat ve malzemelerin yer aldığı konvoy, İslahiye’den geçerek Hatay'daki sınır birliklerine doğru devam etti. Sevkiyatın devam edeceği öğrenildi.
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
15.02.2020 - 15:03 | Son Güncelleme: 15.02.2020 - 15:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) farklı birliklerinden yola çıkan askeri konvoy, Hatay’da bulunan sınır birliklerine doğru hareket etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Suriye sınırına askeri sevkiyat,
681561 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/681561.aspx
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