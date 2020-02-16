Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 1974’ten bu yana kapalı olan Maraş bölgesini ziyaret etti. Burada düzenlenen “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı”nın açılışına katılan Oktay, kapalı Maraş’ın açılması için yapılan çalışmaların, Kıbrıs Türkünün statükoyu kabul etmeyeceğinin kanıtlarından birisi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şunları söyledi: Kapalı Maraş’ın açılması laftan ibaret değildir. Kapalı Maraş’ta arazilerin büyük çoğunluğunun vakıf malı olduğu tespit edilmiştir. Bu vakıf arazileri, 1950’li yıllarda İngiliz sömürge yönetimi tarafından hukuka aykırı şekilde üçüncü şahıslara devredilmiştir ve buna ilişkin arşiv kayıtları da mevcuttur. Bu konuda en küçük bir soru işareti dahi bulunmamaktadır. Burası KKTC’nin kendi toprağıdır. Artık kapalı Maraş’ın ‘kapalısı’nı kaldırmak lazım. Kıbrıs Türkünün kendi toprağında, kendi refahı ve ekonomisi için adım atması son derece meşrudur, doğaldır.

Kapalı Maraş açılımında amaç asla yeni mağduriyetler oluşturmak değil, var olan mağduriyetleri hukuk temelinde gidermektir. Bizim için aslolan Ada’nın ortak sahibi Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarının korunması, siyasi eşitliklerinin sağlanması ve güvenlik endişelerinin giderilmesidir.

Türkiye’nin bundan başka bir hedefi veya gizli bir gündemi yoktur. Türkiye ve Kıbrıs Türk halkı, çözümsüzlüğü kabul etmemektedir ve bunun için ezberleri bozmaya hazırdır. Tarafların çözüm vizyonlarının ne olduğu ve bir ortak paydada buluşulup buluşulamayacağının net olarak ortaya konulması elzemdir. Artık müzakerelerde boşa kürek çekilmemelidir, çekemeyiz.

Hem Türkiye’nin hem KKTC’nin meşru haklarını savunuyoruz.

TATAR: MARAŞ AÇILIMI ÖNEMLİ BİR KAVŞAK

KKTC Başbakanı Ersin Tatar da 45 yıldır devam eden Kıbrıs müzakerelerinde hiçbir sonuç alınamadığını ifade ederek, “Dolayısıyla kapsamlı bir çözümü beklemeden önce, kapalı Maraş’ı insanlarımızın ve eski sakinlerinin yerleşimine açma noktasında bir girişim başlattık. Maraş meselesinin de ilk kez hükümet programımızda yer alması bir açılımdır. Bu hükümet, bu açılımı gerçekleştirmiştir. Maraş açılımı önemli bir kavşaktır ve KKTC ekonomisine çok şeyler katacaktır” dedi.