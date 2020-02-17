Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA - İdlib’de yaşanan şiddetli çatışmalar, diplomasi cephesinde de olağan üstü bir hareketliğe sebep oldu. Esad rejimin İdlib’deki ilerleyişi Türkiye ve Rusya arasında tansiyonu yükseltirken, bölgede gerilimi düşürmek ve İdlib sorununa çözüm bulmak için Ankara-Moskova hattında yoğun bir görüşme trafiği yürütülüyor. Bu kapsamda Rusya’dan bir heyet geçtiğimiz hafta Ankara’yı ziyaret ederken, bugün de asker ve diplomatlardan oluşan Türk heyeti Moskova’da temaslarda bulunacak.



SON GELİŞMELER ELE ALINACAK

İdlib dosyası ile Rusya’da çeşitli temaslarda bulunacak heyete, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık yapacak. Rusya Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleşecek görüşmelerde Rus tarafına ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlık yapması bekleniyor. İdlib’deki yaşanan son gelişmelerin masaya yatırılacağı toplantıda, Türk heyetin Esad rejiminin bölgede ilerleyişini durdurması gerektiği vurgulanacak. Ayrıca rejim güçlerinin kontrol ettiği alanlarda kalan TSK gözlem noktalarının durumunun da toplantıda değerlendirilecek.



ANKARA’DA SONUÇ ALINAMADI

Ankara’da geçtiğimiz hafta iki oturumda gerçekleştirilen heyetler arası İdlib görüşmelerinde herhangi bir sonuç alınamamıştı. Rus ve Türk heyetleri arasında görüşmeleri öncesinde ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Münih’te bir araya geldi. 56’ncı Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Almanya’da bulunan iki bakan, İdlib’deki gelişmeleri ele aldı.



DİPLOMASİ OLMAZSA…

Diplomasiyi sonuna kadar kullanan Ankara, Rusya ile görüşmelerden somut bir sonuç çıkmaması ihtimaline karşı askerî seçeneği de masada tutuyor. Bu kapsamda İdlib’e yoğun bir askerî sevkiyat gerçekleştirilirken, Mehmetçik ve Suriye Millî Ordusu harekete geçmek için komut bekliyor. Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, önceki gün Münih’de yaptığı açıklamada İdlib’de gelinen noktayı “Diplomasi olmazsa gerekli adımlar atılacak. Rejim gözlem noktasındaki askerlerimizi de hedef alıyor, buna müsamaha göstermemiz mümkün değil” sözleriyle değerlendirdi.



Askerî konvoy Fetih Suresi ile uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır birliklerine takviyesi devam ediyor. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde güvenlik tedbirleri altında 100’ün üzerindeki komando, mühimmat, askerî araç, sinyal kesici ve zırhlı askerî ambulansların da yer aldığı konvoy, sınır birliklerine gönderildi. Askerî araçların sınır mahallesinden geçişi sırasında, vatandaşlar hoparlörden Fetih Suresi’ni okudu.