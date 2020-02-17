Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu’nun temsil ettiği toplantıya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesi ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere ile Mısır, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden temsilciler katıldı. Toplantıda, Libyalı aktörlere mevcut ateşkesi sürdürme ve kalıcı ateşkes konusunda müzakereleri hızlandırma konusunda güçlü bir şekilde çağrıda bulunuldu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Libya’da ateşkesin bağlayıcı şekilde sağlanmasının bundan sonraki siyasi süreç için önemli olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu “Türkiye olarak tek çözümün siyasi çözüm olduğunu ve bunun için de Hafter’in ihlallerinin ve saldırganlığının durdurulması gerektiğini vurguladık.” diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu temasları kapsamında Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile de görüştü. Çavuşoğlu “Özellikle Uygur Türklerinin durumunu geniş bir şekilde birlikte ele aldık. Çin’in eşit bir vatandaşı olarak bütün haklarını kullanabilmesi, huzur ve barış içinde yaşaması bizim her zaman önceliğimiz olmuştur. Bu konudaki beklentileri de aynı şekilde gündeme getirdik” diye konuştu.

Çavuşoğlu, ABD’den senatörlerle de bir araya geldiklerini belirterek “Rusya ile olan şu andaki durumdan, suni bir gelişme değil ama onlar çünkü bunu bir fırsat olarak görüyorlar, ilişkileri sürdürmek için, ilişkileri düzeltmek için başka bir üçüncü ülkenin tutumuna bakmamak lazım ve samimi bir şekilde, müttefikliğe yakışır bir şekilde ABD’den tutum beklediğimizi bu görüşmede net bir şekilde vurguladık.” değerlendirmesinde bulundu.