Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ile Gürsu, İnegöl, Yenişehir ve Gemlik ilçelerinde sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yapanlara ilişkin eş zamanlı operasyonda yakalanan 15 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mahkemeye çıkartılan 2 zanlının yanı sıra haklarında terör örgütü PKK/KCK ve YPG/PYD ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle "G-87 (Genel Güvenlik Yurda Giriş Yasağı)" tahdit kodu çıkarılan ve Bursa’da yakalanan Suriye uyruklu 4 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.