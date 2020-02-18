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Bakan Çavuşoğlu: Batı Trakya Türk Azınlığı yüzyıllardır Türk'tü, Türk kalacak
18.02.2020 - 09:11 | Son Güncelleme: 18.02.2020 - 09:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Demokrasinin beşiği olduğu söylenen bir ülkenin Cumhurbaşkanı yine Müslüman Türk azınlığa Yunan Müslüman azınlık demiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin onca kararına rağmen. Siz ne derseniz deyin; Batı Trakya Türk Azınlığı yüzyıllardır Türk'tü, Türk kalacak."
Etiketler : Bakan Çavuşoğlu,trakya,
682125 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/682125.aspx
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