Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, operasyonların her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.