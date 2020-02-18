Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, operasyonların her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.
MSB açıkladı! 4 PKK’lı terörist öldürüldü
18.02.2020 - 09:57 | Son Güncelleme: 18.02.2020 - 10:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin'de, saldırı hazırlığındaki 4 PKK’lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : msb,pkk,terörist,
682142 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/682142.aspx
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