Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu örgüt üyeleri tarafından ardışık olarak arandıkları tespit edilen, aktif görevde 5 astsubay ve Kara Harp Okulundan ilişiği kesilen 4 eski askeri okul öğrencisi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, Merzifon, İzmir ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.