Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbek mevkidaşı Mirziyoyev ile Beştepe'de ortak açıklama yaptı.

Eroğan'ın açıklamalarından satır başları,

"Özbekistan ile aramızdaki ilişkilerimizi perçinledik. 34 milyonluk genç nüfusu ve doğal kaynaklarıyla Özbekistan bir cazibe merkezi olmayı sürdürüyor."

"Bu kapsamlı reform sürecinde Özbekistan'a her türlü desteği vermeye hazırız. Bugünkü temaslarımızda ikili ilişkilerimizi gözden geçirdik. Ticaret hacmimiz önceki yıla göre yüzde 27 arrtı. Ticaret hacmimizin 2.2 milyar dolara ulaşması önemlidir. Ama hala katetmemiz gereken bir mesafe var. Sayın Cumhurbaşkanı ile bunu en kısa zamanda 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.Turizm, tarım ve askeri işbirliklerimizde bunu nasıl geliştirebileceğimizi masaya yatırdık. İş dünyamızı bu konuda teşvit ediyoruz. Geçen yıl 434 şirketimiz Özbekistan'da faaliyete geçmiş ve firma sayısımız 1336'ya ulaşmıştır. Bugün Sayın Mirziyoyev ile ortak sözleşmemizi imzaladık. "