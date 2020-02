Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib harekâtı ile ilgili “Her türlü hazırlığımız tamam. Her operasyonda olduğu gibi bu konuda da bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz. Daha açık bir ifadeyle İdlib harekâtı bir an meselesidir” dedi. Dün, AK Parti grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Başbakanlığım boyunca Yüksek Askerî Şûralarda önüme tek bir FETÖ’cünün dosyası gelmedi. Gelen dosyalar hep mütedeyyin insanlarla ilgiliydi. Çünkü takiyeyi bir hayat biçimi hâline getiren FETÖ’nün hiçbir mensubu dinle, diyanetle ilgili bir görüntü vermiyordu.

Türkiye’de FETÖ’nün serpilmesinde, büyümesinde, güçlenmesinde herkesin payı olabilir ama bu ülkede FETÖ’yü terör örgütü olarak ilan edip ona savaş açan şahsım ve AK Parti’dir.



FETÖ’NÜN FİGÜRANLARI

FETÖ’nün bu ülkede anlaşamadığı, tek lider var, o da merhum Erbakan Hoca’mızdır. Erbakan Hoca’mızdan nefret ederdi. Kasım Gülek’ten Ecevit’e kadar, namlı CHP’lilerden 12 Eylül ve 28 Şubat darbecilerine kadar herkes FETÖ’ye

figüranlık yapmışlardır. Bu oyunun son perdesinin başrolü de Kılıçdaroğlu’na verilmiştir. 15 Temmuz gecesi bir tek kişi FETÖ’nün özel ilgisine, korumasına mazhar olmuştur; o da Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Şayet 15 Temmuz darbesi başarılı olsaydı ertesi gün Kılıçdaroğlu milletin karşısına acaba hangi sıfatla çıkartılacaktı?



GEZİ ALÇAK BİR SALDIRIDIR

Gezi olayları devleti ve milleti hedef alan alçak bir saldırıdır. Bay Kemal bunu aydınlık gençler olarak vasıflandırıyor. Bunlar aldatılmış gençler. Bu gençlere orada çevreci sıfatı verilmek suretiyle bu ülkede milyonlarca ağaç diken bir iktidara ‘ağaç sökme’ iftirası yakıştıranlara ben sadece lanet okuyorum. Soros türü bazı ülkeleri ayaklandırma suretiyle onları karıştıran tipler vardır. Onların da Türk ayağı içerideydi. Bir manevra ile dün onu beraat ettirmeye kalktılar. Hukuka elbette saygımız var. Ancak, bizim ve milletimizin gözünde Gezi’nin önünde yer alanların hükmü asla değişmeyecek. AKM’nin cephesinde teröristlerin posterlerini kimler astı? Bay Kemal senin takımın bunları yaptı.



BUNLAR SON İKAZLARIMIZ

İdlib’de rejimin saldırganlığını sona erdirip Soçi Muhtırası sınırlarına çekilmesi için son günlere giriyoruz, artık son ikazlarımızı yapıyoruz. Gerek ülkemizde, gerek Rusya’da, gerekse sahada yapılan görüşmelerde şu ana kadar maalesef arzu ettiğimiz neticeye ulaşamadık. Masada bizim istediğimiz yerin çok uzağında olunduğu bir gerçektir.

Cumartesi günü Sayın Trump’la da bu konuyu görüştük. Ne pahasına olursa olsun İdlib’i güvenli bir yer hâline dönüştürmekte kararlıyız. Öte yandan Trump ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefimizi ülkelerimiz arasındaki diğer sorunlardan ayrı tutma kararına vardık. Türkiye’nin yüksek teknoloji başta olmak üzere geleceğin ekonomisinin altyapısını kurma çabalarına Amerika’yla tesis edeceğimiz ticari iş birliğinin inşallah büyük katkısı olacaktır.



DARBENİN “NAL” SESLERİ!

Erdoğan, darbe söylentilerine ilişkin, “Bunlar tamamen bir kumpanya. Kimsenin bu milletin hafızasını karıştırmaya hakkı var mı? Bunlara herhâlde darbenin nal sesleri geliyor” dedi.

Osman Kavala’nın darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tekrar gözaltına alınması sorulması üzerine Erdoğan “İşlerine gelmeyen karar için niçin yargıyı eleştirme yoluna gidiyorlar. Yargı bir kısmını tahliye etti ama Kavala ile ilgili de bu kararı verdi. Saygı duymaları lazım” diye konuştu.

“Türkiye’nin muhtemel bir harekâtında ABD nasıl bir destek sağlayacaktır?” sorusuna Erdoğan, “Her an her türlü dayanışmamız olabilir” cevabını verdi. Harekâta ilişkin Erdoğan, “Bir gece ansızın gelebiliriz. Bir gece ansızın geldiğimizde adıyla sanıyla her şeyiyle geliriz” diye konuştu.



ÖZBEKİSTAN İLE İLİŞKİLERİMİZİN TEMELİNDE ORTAK TARİH VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Külliye’de baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan “İki ülke arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Özbekistan ile ilişkilerimizi ortak tarih, dil ve kültürümüz temelinde güçlü kardeşlik bağlarına dayanan stratejik ortaklık olarak tanımlıyoruz” dedi. Mirziyoyev de “Gelecek vadeden iş birliğini yeni aşamaya yükseltmek için tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız” diye konuştu.