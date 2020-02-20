Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA - Edinilen bilgelere göre, bir milletvekili “Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkiledi. Biz, yerli aşı ve millî ilacımızın biran önce önünü açmamız lazım” dedi. Erdoğan, bu konuyu çok önemsediğini belirtirken “Bu konuyu biran önce hızlandırmalıyız. Bakan’ımıza da bu konuyu tekrardan ileteceğim” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda ekonomiyle alakalı da önemli değerlendirmelerde bulundu. Ekonomide yaşanan müspet gelişmelerin yakın zamanda görüleceğini ifade eden Erdoğan “Öncellikle sıkıntılara yönelik adımlar atıyoruz ve bu sıkıntıları da yavaş yavaş aşıyoruz” dedi. Bir milletvekilinin yüksek maliyeti nedeniyle bölgede yol yapımına hâlâ başlanmadığını söylemesi üzerine Erdoğan “Önceliğimiz bitmeyen projeler. Yeni bir yatırıma başlayamayız. Parayı doğru yönetmeye çalışıyoruz” ifadesini kullandı. Toplantıda Erdoğan’ın zaman zaman espriler yaparak vekillere takıldığı belirtildi. Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu’nun not kâğıdına soru işareti koyması üzerine Erdoğan’ın “Veysel Hoca, neden soru işareti koyuyorsun?” dediği, Eroğlu’nun da “Takdirini siz yapacaksınız diye soru işareti koyuyorum” cevabının vermesi üzerine ise “O zaman eksi koyman lazım” şeklinde espri yaptığı öğrenildi.

Erdoğan, bazı milletvekillerinin tek çocuk sahibi olmaları konusunda da yakındı. Erdoğan’ın “Tek çocukta kalıyorsunuz. En az üç çocuk diyorum. Bu ülkenin dirliği için tek çocuk istemiyorum” ifadelerini kullanırken; tek çocuklu milletvekillerine bakarak “Öyle değil mi?” diye sorduğu kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı’ya dönerek “Senin kaç çocuğun var?” diye sorduğu, Bostancı’nın “İki ama ben üç çocuk diyorum” cevabını verdiği ifade edildi.