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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiliz mevkidaşı ile telefonda görüştü
20.02.2020 - 18:27 | Son Güncelleme: 20.02.2020 - 18:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick CARTER ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede güncel konular ele alındı.
Etiketler : genel kurmay başkanı yaşar güler,
682782 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/682782.aspx
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