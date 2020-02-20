Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mardin’de “İş Dünyası ile Buluşma"sına katıldı. Bakan Albayrak, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik gerçekleştirilen ve 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı hava saldırısıyla ilgili, “2 şehidimiz var, onlarla birlikte hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. 5 yaralımız arkadaşlar iletti. Onlara da Rabbim acil şifalar nasip etsin diyorum. Yaralılarımız ve şehitlerimizle birlikte Rabbim ailelerine sabırlar ihsan etsin” açıklamasını yaptı.