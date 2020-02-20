Hazine ve Maliye Bakanı Mardin’de “İş Dünyası ile Buluşma"sına katıldı. Bakan Albayrak, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik gerçekleştirilen ve 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı hava saldırısıyla ilgili, “2 şehidimiz var, onlarla birlikte hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. 5 yaralımız arkadaşlar iletti. Onlara da Rabbim acil şifalar nasip etsin diyorum. Yaralılarımız ve şehitlerimizle birlikte Rabbim ailelerine sabırlar ihsan etsin” açıklamasını yaptı.
Bakan Albayrak’tan İdlib şehitleri açıklaması
20.02.2020 - 20:07 | Son Güncelleme: 20.02.2020 - 20:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İdlib'de hain saldırı sonucu şehit olan 2 askerle ilgili başsağlığı dileğinde bulunarak, “2 şehidimiz var, onlarla birlikte hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. 5 yaralımız arkadaşlar iletti. Onlara da Rabbim acil şifalar nasip etsin diyorum. Yaralılarımız ve şehitlerimizle birlikte rabbim ailelerine sabırlar ihsan etsin” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bakan Albayrak,şehit,
682793 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/682793.aspx
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