Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehit Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın Samandağı Deniz Mahallesi'ndeki baba evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Remzi Fırıncıoğulları ve anne Münteha Fırıncıoğulları'nın İzmir'de bulunması nedeniyle şehidin yakınlarına verdi. Şehidin baba evine Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan yakınları taziye için şehidin baba evine geldi.



Şehidin Samandağ ilçesinde defnedileceği öğrenilirken, cenaze töreninin ne zaman olacağı konusunda henüz bilgi verilmedi.