Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katıldığı TV programında gündemdeki konuları değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, Esad rejiminin İdlib’e hunharca saldırdığını ve çok sayıda kişiyi yerlerinden ettiğini belirterek bu saldırganlığın durdurulması için adım attıklarının altını çizdi.

Çavuşoğlu, tüm Suriye’de ateşkesin tesis edilmesi amacıyla başlatılan Soçi ve Astana süreçlerinden daha önce olumlu adımlar elde ettiklerini hatırlatarak, sahada saldırganlık devam ederken bu sürecin işlemesinin zor olduğunu vurguladı.

“Soçi ve Astana’nın ortadan kalktığını söyleyemeyiz ama yara aldığını söyleyebiliriz” diyen Çavuşoğlu, gerek Cenevre’de gerek Soçi ve Astana formatında toplantıların yapılabilmesi için sahada sükûnetin sağlanması gerektiğini kaydetti.



KARARLILIĞIN İFADESİ

Bakan Çavuşoğlu, Rusya ile sahada sükûnetin sağlanması ve rejimin saldırılarının durdurulması için çeşitli adımlar attıklarını belirterek “Henüz tam istediğimiz noktada değiliz. Tekrar görüşmeye devam edip, ihtiyaç olursa belki liderler düzeyinde de bir toplantı olur. Ama şu anda bu konuda kesin bir şey yok” diye konuştu.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İdlib’e yönelik muhtemel harekâta ilişkin kullandığı “Bir gece ansızın gelebiliriz.” ifadesinin Türkiye’nin kararlılığını gösterdiğine işaret etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, uluslararası sistemin Libya’da çatışmaların durdurulması için birlikte hareket etmediğini de belirterek, bu konuda bir kararlılığın da bulunmadığı eleştirisini yaptı.

Çavuşoğlu, son dönemde Almanya’da camilere yapılan bomba ihbarlarına ilişkin Avrupa’da ırkçılığın çok tehlikeli boyuta ulaştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Bugün Müslümanlar hedefte de yarın bunun modası değişir ki, değişmeye başladı. Yavaş yavaş etnik milliyetçilik ön plana çıkmaya başladı. Yarın Avrupa ülkeleri kendi içinde de bunu durduramazlarsa çatışma başlar. Bu çatışma Avrupa’yı çok büyük kaosa götürebilir.