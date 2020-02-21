Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 19 kadın “mağdure’’, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise “müdahil’’ sıfatıyla yer aldı. İddianamede, şüpheli Şişli’nin eylemine uyan “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Öte yandan, hakkında suç duyurusunda bulunulan Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) Müdürü Erkan Duyar’ın görevde olduğu gerekçesiyle İstanbul Valiliğinden soruşturma izni istendiği ve bu sebeple dosyasının ayrıldığı öğrenildi.