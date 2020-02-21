İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 19 kadın “mağdure’’, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise “müdahil’’ sıfatıyla yer aldı. İddianamede, şüpheli Şişli’nin eylemine uyan “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Öte yandan, hakkında suç duyurusunda bulunulan Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) Müdürü Erkan Duyar’ın görevde olduğu gerekçesiyle İstanbul Valiliğinden soruşturma izni istendiği ve bu sebeple dosyasının ayrıldığı öğrenildi.
Şişli’nin dokuz yıla kadar hapsi istendi
21.02.2020 - 05:51 | Son Güncelleme: 21.02.2020 - 05:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başörtülü İSMEK çalışanlarına yönelik aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeleri sebebiyle tepki çeken İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Etiketler : Yeşim Meltem Şişli,
682847 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/682847.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER