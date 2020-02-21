Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Pasaport Kanunu'nda yapılan son düzenleme ile Bakanlığımızın 2019/14 sayılı genelgesi doğrultusunda Pasaport İdari Karar Komisyonu 20.12.2019 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında idari tedbir kararlarının kaldırılmasına yönelik başvurular İl Nüfus Müdürlüklerince alınmakta olup, 21.02.2020 tarihi itibarıyla 11 bin 27 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararı kaldırılmıştır” denildi.
Bakanlık duyurdu! 11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kaldırıldı
21.02.2020 - 09:51 | Son Güncelleme: 21.02.2020 - 10:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, 11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararının kaldırıldığını açıkladı.
Etiketler : pasaport,idari tedbir,kaldırıldı,
682879 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/682879.aspx
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