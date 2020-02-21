İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburt'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Cüneyt Epcim ile Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye tebrik mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburt'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı
21.02.2020 - 13:13 | Son Güncelleme: 21.02.2020 - 13:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Kaynak: AA
Etiketler : cumhurbaşkanı,recep tayyip erdoğan,
682934 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/682934.aspx
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