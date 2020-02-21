Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburt'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Cüneyt Epcim ile Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye tebrik mesajı gönderdi.